Марокко утроило поставки фруктов и овощей в Россию на фоне продэмбарго

С 2014 года Марокко утроило ввоз плодоовощной продукции в Россию. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на марокканское издание «Ахбар аль-Яум».

За три года доля России в марокканском экспорте фруктов и овощей выросла с 10 до 27 процентов. В частности, более четверти поставок томатов в настоящее время приходится на РФ. Помимо них, существенную долю традиционно занимают цитрусовые.

Согласно обнародованным ранее данным Министерства экономики Марокко, за 2015 — начало 2016 года эта североафриканская страна экспортировала в Россию 341 тысячу тонн фруктов и овощей на 1,6 миллиарда дирхамов (10,57 миллиарда рублей). Это на 24 процента выше, чем за аналогичный период 2014-2015 годов. Доля цитрусовых в поставках составила 58 процентов.

Материалы по теме Свежо питание Зачем Россия ослабила продуктовое эмбарго

3 июля министр сельского хозяйства России Александр Ткачев выразил надежду, что продовольственное эмбарго будет действовать как минимум до 2020 года. По его словам, такая обстановка должна и дальше способствовать увеличению объемов производства в стране.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, установили ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ 6 августа того же года Москва ввела эмбарго на ввоз некоторых продуктов из этих стран. Оно действует до 31 декабря 2018 года и может быть продлено.