Покупать алкоголь в России разрешили по водительским правам

Во вторник, 4 июля, вступил в силу приказ Минпромторга, расширяющий перечень документов, с помощью которых продавцы могут установить возраст покупателя алкоголя. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Спиртное в России теперь можно приобрести по водительскому удостоверению.

Кроме того, до 31 декабря 2018 года, указанный перечень временно дополнил паспорт болельщика (FAN ID) — документ, который выдается для доступа на стадионы и к туристической инфраструктуре иностранным гостям на время Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Решение о расширении списка документов приняли осенью 2016 года из-за возникшей юридической коллизии: покупать табак, показав водительские права, можно, а алкоголь — нет.

Теперь в составленным Минпромторгом перечне перечислены 14 видов документов, удостоверяющих возраст покупателя спиртного. Среди них паспорт и загранпаспорт гражданина России, иностранный паспорт, военный билет, паспорт моряка, удостоверение беженца, вид на жительство и другие документы.