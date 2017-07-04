Apple в очередной раз запатентовала iPhone 6

Корпорация Apple получила во вторник, 4 июля, патент на дизайн смартфона iPhone 6. Документ опубликован на сайте Бюро по регистрации патентов и торговых марок США (USPTO).

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Указывается, что заявка была подана 22 сентября 2016 года. Среди авторов изобретения значатся Джонни Айв и другие сотрудники Apple. В документе показаны схематичные изображения смартфона с разных ракурсов.

Стоит отметить, что Apple уже получала патент на внешний вид iPhone 6 в октябре 2016 года. Тогда заявка была подана 5 сентября 2014 года, за четыре дня до презентации смартфона. Новый документ отличается тем, что внутренние элементы корпуса выделены пунктирными линиями, которые «не являются частью заявленного дизайна».

iPhone 6 был представлен 9 сентября 2014 года и отличался от предшествующих смартфонов измененным дизайном. Вместе с ним компания впервые анонсировала Plus-версию аппаратов с увеличенным дисплеем. Он был снят с производства 7 сентября 2016 года, после выхода iPhone 7.