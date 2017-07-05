СМИ узнали о назначении генконструктора по жидкостным межконтинентальным ракетам

Генеральным конструктором по теме межконтинентальных баллистических ракет на жидком топливе в ближайшее время будет назначен Владимир Дегтярь, глава Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени В.П. Макеева. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в промышленности и аппарате правительства.

Владимир Григорьевич Дегтярь родился в 1948 году. Закончил Челябинский политехнический институт, после чего, с 1972 года, работал в «КБ машиностроения», ныне преобразованном в «ГРЦ Макеева». Генконструктор предприятия с 1998 года, с 2004-го также стал гендиректором. С 2016 года — академик РАН.

Под руководством Дегтяря в начале 2000-х было модернизировано боевое оснащение стратегических ядерных ракет подводных лодок (темы «Станция» и «Станция-2»), а также разработаны комплексы Р-29РМУ2 «Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер».

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«ГРЦ Макеева» (Миасс) — крупный ракетостроительный холдинг в составе «Роскосмоса». Центр опирается на КБ, созданное в советское время академиком Виктором Макеевым, и на мощности Красноярского машиностроительного завода. При СССР эта кооперация занималась морскими баллистическими ракетами на жидком топливе. В данный момент среди разработок компании, помимо «Синевы» и «Лайнера», числится и тяжелая ракета наземного базирования «Сармат».

Генконструктором по теме боевых твердотопливных ракетных комплексов стратегического назначения весной 2015 года был назначен Юрий Соломонов, генконструктор и многолетний руководитель Московского института теплотехники (среди разработанных систем: «Тополь», «Тополь-М», «Ярс», «Булава»).

В январе 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ «О генеральном конструкторе по созданию вооружения, военной и специальной техники», расширивший и дополнивший положение, введенное в 1996-м решением Бориса Ельцина.

В указе президента отмечено, что генеральный конструктор — это руководитель проекта по созданию нового сложного образца техники или вооружения, имеющего стратегическое значение для обороны и безопасности государства. После подписания указа на заседании Военно-промышленной комиссии Путин отметил, что таких конструкторов в России будет максимум 20. По словам президента, они получат более широкие полномочия по управлению выделенными на проект ресурсами, но будут нести и более жесткую ответственность за результат.