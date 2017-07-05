Арктические озера ЯНАО превратят в рыбоводные фермы

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будет проведен эксперимент по созданию рыбоводных ферм в естественных арктических озер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Дмитрия Кобылкина.

«На Ямале получает развитие молодое направление — аквакультура. В самой ближайшей перспективе — развитие этого направления в естественных водоемах, такое будет проводиться впервые», — отметили в пресс-службе. Фермы расположатся на десяти рыбоводных участках общей площадью 3,5 тысяч гектар. В частности, такие появятся в Пуровском, Приуральском и Шурышкарском районах.

Эксперимент начнется в уже в 2017 году. Всего же, по данным региональных властей, с начала 2017 года ямальские рыбаки добыли 3,3 тысяч тонн рыбы.

В марте 2017 года в ЯНАО на реке Собь был введен в эксплуатацию первый в мире завод по воспроизводству сиговых пород рыб. Производственная мощность завода достигает 100 миллион мальков в год — муксун, пелядь и чир.