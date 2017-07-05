Ранившего подростка в ягодицу мужчину объявили в розыск в Подмосковье

В Подмосковье ведется розыск мужчины, с балкона открывшего огонь из травматического пистолета и ранившего подростка. Об этом «Ленте.ру» заявила в среду, 5 июля, официальный представитель регионального главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, инцидент произошел вечером 4 июля в поселке Софьино Раменского района. Мальчик во дворе своего дома вместе с друзьями отмечал 16-летие, когда в него выстрелил с балкона мужчина. «Подросток был госпитализирован с диагнозом "повреждение ягодицы", угрозы жизни и здоровью травма не представляет», — сообщила Петрова.

Представитель областного главка МВД отметила, что личность стрелявшего установлена, сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия по его задержанию.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, подросток сразу после выстрела ничего не почувствовал, так как был сильно пьян. «В раменскую ЦРБ он обратился в среду днем, заявив, что ему что-то мешает сидеть. При осмотре из большой ягодичной мышцы врачи извлекли пулю от травматического пистолета и, как того требует закон, сообщили о произошедшем в полицию», — пояснил собеседник.

По его информации, личность стрелявшего установлена, но мужчина находится на работе, и пока его опросить не смогли.

В мае в Ессентуках из травматического пистолета расстреляли трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Зураба Фарояна. Он был госпитализирован.