За рулем ехавшего с Байкала автобуса с туристами оказался пьяный водитель

Водитель автобуса, следовавшего от озера Байкал в город Иркутск с 21 туристом на борту, был отстранен от управления транспортным средством. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 июля.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки заподозрили, что 46-летний шофер находится в состоянии алкогольного опьянения. Последующее медосвидетельствование подтвердило их предположения.

46-летний мужчина был отстранен от управления автобусом. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Норма предусматривает наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

18 июня СК сообщил о доследственной проверке сообщения о перевозке 15 детей водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. В станице Красноярской Цимлянского района Ростовской области сотрудниками ГИБДД был остановлен автобус ПАЗ. Внимание стражей порядка транспортное средство привлекло из-за того, что двигалось по непрямой траектории. Медицинское освидетельствование водителя показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

