Группу афганцев из США задержали в Исландии за забой ягненка

Группа туристов из США была задержана на востоке Исландии после того, как они поймали и закололи ягненка. Об этом пишет газета The Independent.

Инцидент произошел в начале июля. Мужчин, гонявшихся по полю за ягненком, заметили местные жители. Они вызвали полицию, а затем обратились к путешественникам, обвинив их в краже и забое животного. В ответ мужчины начали кричать на исландцев. Они также сказали, что якобы пытались спасти ягненка, который упал в море, но не смогли этого сделать.

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В итоге отдыхающих, оказавшихся уроженцами Афганистана, доставили в полицию, где они признались в содеянном. Их заставили компенсировать владельцу животного его потерю (точная сумма не уточняется). Кроме того, мужчинам пришлось выплатить штраф в размере 120 тысяч исландских крон (1,2 тысячи долларов), после чего их отпустили.

Местные жители были неприятно поражены поступком туристов. «Они не были голодны, у них было достаточно много денег, если смогли заплатить штраф сразу», — отметил гид Гюннар Биргиссон (Gunnar Birgisson). Мужчина также подчеркнул, что отдыхающие путешествовали на двух дорогих машинах, взятых напрокат. По мнению Биргиссона, иностранцев следовало депортировать из страны.

«Мне показалось очень странным, что эти мужчины приехали из-за рубежа, чтобы убивать здесь животных ради еды. Не представляю, о чем они думали, девять взрослых мужчин», — заявил порталу Mbl.is еще один очевидец, Бьярки Сваварссон (Bjarki Svavarsson).