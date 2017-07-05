Путешественникам в Бельгии пригрозили штрафами за забытый багаж

Власти Бельгии разработали законопроект, согласно которому путешественников будут штрафовать за забытый на вокзалах и других транспортных узлах багаж. Об этом пишет издание La Libre.

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Соответствующий документ намерен вскоре представить в парламент бельгийский министр транспорта Франсуа Белло. Если законопроект будет одобрен, штраф для рассеянных пассажиров составит порядка 100 евро.

Необходимость в подобного рода мерах возникла из-за роста числа сообщений о подозрительных предметах на вокзалах и аэропортах. Такие случаи, которые мешают работе общественного транспорта, зачастую возникают именно из-за оставленных пассажирами сумок и чемоданов.

Пока законопроект не внесен в парламент, власти Бельгии ведут работу с пассажирами, разъясняя им последствия, вызванные забытым на вокзалах и в воздушных гаванях багажом.

