Рок-фестиваль без мужчин пройдет в Швеции для профилактики изнасилований

Шведская радиоведущая и комик Эмма Найкер организует в стране рок-фестиваль только для женщин, чтобы избежать случаев сексуальных домогательств со стороны мужчин. Об этом сообщает BBC News в среду, 5 июля.

Отмечается, что идея такого мероприятия пришла к Найкер после сообщений о сексуальных домогательствах и изнасиловании на одном из крупнейших шведских музыкальных фестивалей Bravalla. По ее словам, она собирается устраивать концерты до тех пор, «пока мужчины не научатся правильно себя вести».

Радиоведущая подчеркнула, что мероприятие состоится летом 2018 года. Она также раскритиковала заявления о том, что не пускать мужчин на фестиваль несправедливо: «Раз уж это норма все время притеснять женщин, то, наверное, можно обойтись без мужчин три дня? Я бы не назвала недопуск на концерт домогательством».

3 июля сообщалось, что организаторы Bravalla отказались от проведения фестиваля в 2018 году после того, как в полицию поступило заявление молодой посетительницы о том, что ее изнасиловали на мероприятии. Помимо этого, во время концертов правоохранительные органы получили 11 сообщений о сексуальных домогательствах.