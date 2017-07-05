Сварщика осудили пожизненно за убийство четырех человек из хулиганства

В Приморском крае суд приговорил к пожизненному заключению 24-летнего мужчину, застрелившего из обреза трех прохожих и таксиста из хулиганских побуждений. Об этом в среду, 5 июля, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Помимо убийства, он был признан виновным в разбое, вымогательстве, хищении паспорта, незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Следствием и судом установлено, что в 2014 году подсудимый незаконно приобрел охотничье ружье, обрезал ствол и изготовил патроны. На тот момент молодой человек работал сварщиком в городе Артеме, уточняет «Интерфакс».

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Его первой жертвой стал местный житель, который на улице ремонтировал свою машину. Убийца подошел к нему сзади и дважды выстрелил. Это произошло в январе 2015 года. Из хулиганских побуждений он совершил еще два убийства в апреле и августе того же года, застрелив случайных прохожих.

Через год сварщик убил водителя такси. Избавившись от тела, он похитил автомобиль, ценности и паспорт убитого. Преступник потребовал у родственников жертвы выкуп за освобождение якобы похищенного им таксиста в размере 400 тысяч рублей. На встрече при передаче половины от заявленной суммы мужчина был задержан.