Северокорейское телевидение показало запуск ракеты «Хвасон-14»

Видео: Владимир Хрусталев / Facebook

Северокорейское телевидение продемонстрировало пуск ракеты «Хвасон-14». На видео ракету подвозят к месту старта, после чего идет запись пуска с нескольких камер.

Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты — «подарок американским ублюдкам» на День независимости США.

Между тем, как сообщило позднее Министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению ведомства, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод озвучил и Пентагон.