Первое селфи с Лукашенко появилось в сети

В социальной сети Instagram было опубликовано первое селфи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает RT.

Как отмечает ресурс, девушка-блогер с ником vikki_by сделала совместную с главой государства фотографию на открытии сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). «Селфи с президентом! Очаровал и покорил всех!» — прокомментировала она снимок.

К полудню 6 июля селфи собрало более несколько сотен лайков и множество комментариев. На момент написания материала профиль девушки в Instagram стал закрытым.

В октябре 2015-го на заседании глав государств СНГ в Акмолинской области Казахстана президент республики Нурсултан Назарбаев отказался делать селфи с бизнесменом Булатом Утемуратовым, передавало издание YK-news.kz. На опубликованном видео предприниматель подошел к главе государства, чтобы сделать совместный снимок, но Назарбаев отстранил Утемуратова рукой.