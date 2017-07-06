Покрашенный рыбьей чешуей Phantom легендарного гонщика покажут в Лондоне

Британский автопроизводитель Rolls-Royce покажет на выставке The Great Eight Phantoms («Восемь великих Phantom») автомобиль Phantom II Continental, принадлежавший гонщику сэру Малкольму Кэмпбеллу. Об этом корреспонденту Ленты.ру сообщил руководитель по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной Европе и СНГ Франк Тиманн.

Фото: пресс-служба Rolls-Royce Motor Cars 1 /3

Phantom II в кузове Continental был представлен в 1930 году как спортивная версия основной модели. Кэмпбелл приобрел свой экземпляр в марте 1933 года. Кузов автомобиля был выполнен ателье Barker в стандартной конфигурации, но Кэмпбелл заказал некоторые персонализированные элементы. Среди них — огнетушитель, выхлопная труба на 24 сантиметра длиннее стандартной конфигурации, звуковой сигнал Bosch и сирена. Цвет кузова — светло-голубой с перламутровым отливом, что достигалось добавлением в краску рыбьей чешуи.

Выставка пройдет в зале аукционного дома дома Bonhams на Нью-Бонд-стрит в Лондоне с 29 июля по 2 августа. На ней будут представлены самые знаковые экземпляры Phantom, выпущенные за 92 года.

Сэр Малкольм Кэмпбелл (1885-1948) — британский гонщик, между 1924 и 1939 годами установивший 9 рекордов скорости на суше и 4 на воде.