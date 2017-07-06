Названа дата похорон Даниила Гранина

Гражданская панихида по писателю Даниилу Гранину пройдет в субботу, 8 июля. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.

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«Прощание состоится с 12 до 14 часов в Таврическом дворце, его откроют для всех желающих проститься. Похороны пройдут в этот же день на Комаровском кладбище в 15 часов», — сказал он.

Свои пожелания по дате и месту высказали ранее близкие литератора, но окончательное решение оставалось за городской комиссией по организации церемонии во главе с губернатором Георгием Полтавченко.

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Гранин — почетный гражданин Санкт-Петербурга, поэтому ему полагаются похороны за счет городской казны.

На Комаровском кладбище также похоронена супруга писателя Римма Майорова. Ее могила находится недалеко от захоронения Анны Ахматовой.

Даниил Гранин скончался в ночь на среду, 5 июля, на 99-м году жизни. Незадолго до смерти он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.