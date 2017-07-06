Пять особо опасных преступников стали жертвами драки в мексиканской тюрьме

Пять заключенных блока для особо опасных преступников в тюрьме мексиканского города Акапулько стали жертвами драки среди арестантов. Еще один человек получил ранения. Об этом сообщает Informador.

По словам представителей правоохранительных органов, на телах всех погибших эксперты нашли колотые раны и следы от ударов. При этом следов применения огнестрельного оружия не зафиксировано.

Потасовка в тюрьме началась 6 июля в 3:55 утра по местному времени (11:55 мск). В восстановлении порядка принимали участие сотрудники Министерства общественной безопасности и спецназа. В настоящее время порядок восстановлен, территория пенитенциарного учреждения полностью оцеплена по внешнему периметру.

11 февраля 2016 года сообщалось, что в мексиканской тюрьме Топо Чико произошел бунт заключенных. Один из представителей Государственного агентства расследований неофициально заявил, что жертвами восстания стали 50 человек, около 70 получили ранения. Среди пострадавших были надзиратели и заключенные; несколько преступников совершили побег.