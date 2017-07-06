Янукович понадеялся на возвращение Крыма Украине

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел бы возврата Крыма Киеву, но решение местных жителей о воссоединении с Россией было предсказуемо. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

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«Возвращение [под украинскую юрисдикцию] будет зависеть от самого Крыма, от его жителей. Когда крымчане решили уйти от Украины, они защищали себя и свои семьи. Я был в Крыму и видел их решимость, но также и огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется к ним», — заявил Янукович.

По словам политика, «все это говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать его мнением. Крым под управлением радикалов нес угрозы местному населению, и решение крымчан было предсказуемо», — резюмировал он.

Ранее Янукович заявил, что Украина при нынешних властях потеряла территориальную целостность и независимость, добавив, что за происходящее в стране несут ответственность США.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год, после насильственной смены власти в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — покинул страну. На Украине в отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

Киев считает Крым, воссоединившийся с Россией в 2014 году по итогам референдума, оккупированной территорией. Украинские власти вносят в черный список российских артистов, посетивших регион без разрешения властей страны. Москва утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права.