Теннисист съел залетевшего ему в рот муравья на Уимблдоне

Немецкий теннисист Дастин Браун съел залетевшего ему в рот муравья перед матчем второго круга Уимблдона с британцем Энди Марреем. Видео появилось в Twitter-аккаунте Matt Collins.

Браун уступил Маррею в трех сетах — 3:6, 2:6, 2:6. На обилие насекомых на лондонских кортах жаловались и другие теннисисты, в частности босниец Дамир Джумхур, отмахивавшийся от муравьев прямо во время матча.

Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов. Маррей является действующим чемпионом турнира.

