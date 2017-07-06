Омский подросток и его отец задержаны за тройное убийство

Несовершеннолетний житель Омской области и его отец задержаны за тройное убийство. Об этом в четверг, 6 июля, сообщается на сайте регионального управления СК.

3 июля в полицию обратились родственники жителей села Милоградовка, 21, 29 и 33 лет, а также 42-летнего жителя соседнего села. Они сообщили, что мужчины вечером 1 июля уехали на автомобиле в неизвестном направлении и пропали. А 4 июля в лесополосе около села Явлено-Покровка в кювете был обнаружен автомобиль одного из них.

В тот же день в лесополосе были обнаружены тела троих пропавших с признаками насильственной смерти. Под подозрение попал четвертый пропавший, а также его 17-летний сын. Уже вечером 5 июля они были задержаны и изобличены в совершенном преступлении.

«По версии следствия, 42-летний подозреваемый, у которого ранее были конфликты с потерпевшими, пригласил их на пикник пожарить шашлыки и выпить за мировую. На двух автомобилях мужчины приехали на территорию ипподрома недалеко от Павлоградка. Во время застолья подозреваемый вместе со своим несовершеннолетним сыном вероломно нанесли двум сидевшим за столом потерпевшим и третьему – спавшему в автомобиле мужчине ножевые и огнестрельные ранения. После убийства они загрузили тела потерпевших в их автомобиль, отъехали на 15 км дальше в лес, где спрятали, а автомобиль отогнали в другое безлюдное место, после чего скрылись», — цитирует агентство представителя СУ СКР по Омской области.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайствами об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.