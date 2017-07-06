Китайских любителей кино обязали смотреть пропагандистские ролики

Видео: KarRoy凯源频道 TFBOYS王俊凯X王源 / YouTube

Посетителям китайских кинотеатров теперь придется смотреть государственную пропаганду. Об этом сообщает The New York Times. По данным издания, соответствующее правило было утверждено на прошлой неделе.

Один из четырех изготовленных властями роликов в обязательном порядке демонстрируется перед каждым киносеансом. В них рассказывается об «основных ценностях социализма», о «китайской мечте», и о «четырех всеобъемлющих принципах» (партийной стратегии компартии КНР). В роликах снимаются многие известные китайские актеры: Джеки Чан, Крис Ву и Анжела Ян Ин (известная по псевдониму Angelababy).

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«Не важно, чем ты занимаешься: если ты не посрамишь страну, наше общество, наш народ и свою семью, то ты поможешь делу построения китайской мечты», — говорит в одном из роликов актриса Ли Бинбин. В другом, например, актеры зачитывают патриотические высказывания и цитаты Мао Цзэдуна.

Реакция посетителей была смешанной: как сообщает издание Global Times, работники кинотеатров жалуются, что многие зрители приходят на сеанс попозже, только бы не смотреть пропагандистские ролики. Кто-то, наоборот, хвалит видео за позитивную энергию.

Самый популярный комментарий под одним из роликов на YouTube: «Демократия и власть права в Китае. Ха-ха-ха!»