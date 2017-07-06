Глава телеканала РБК уйдет из холдинга

Управляющий директор телеканала РБК Эльмар Муртазаев покидает компанию, рассказали «Ведомостям» два сотрудника холдинга и человек, знакомый с его владельцем. Уход главы канала РИА Новости подтвердили в пресс-службе медиахолдинга.

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По словам источника «Ведомостей», несколько месяцев назад Муртазаев предупредил о возможном уходе предыдущего владельца компании Михаила Прохорова. Гендиректор РБК Николай Молибог заявил, что событие решили отложить до завершения сделки по продаже РБК. «Сейчас мы вернулись к этому вопросу, но финального решения нет, оно будет в ближайшие недели», — сказал Молибог. Новый владелец РБК Григорий Березкин заявил, что сожалеет об уходе главы телеканала. Сам Муртазаев от комментариев отказался.

Собеседники издания утверждают, что топ-менеджер совсем собирается уйти из журналистики, чтобы заняться собственным бизнесом. Кто займет его место на канале, не определено.

Вслед за Муртазевым канал может покинуть часть команды, предполагают источники «Ведомостей». Со следующей недели часть сотрудников уходит в запланированный летний отпуск до сентября (обычная практика на телевидении), хотя раньше предполагалось, что отпуск будет короче.

«Мы действительно чуть увеличили запланированные летние отпуска сотрудникам "РБК ТВ", чтобы в случае если директор канала поменяется, ему и нам всем было легче входить в управление», — заявил Молибог.

В то же время собеседники издания утверждают, что ни Березкин, ни Молибог не заинтересованы в смене редакции.

Телеканал РБК существует с 2003 года. Вместе с остальными медаактивами одноименного холдинга он был куплен владельцем ЕСН Григорием Березкиным в середине июня.

Эльмар Муртазаев управлял РБК-ТВ с сентября 2016 года. работал обозревателем отдела экономики газеты «Сегодня», колумнистом и редактором в «Известиях», на радио «Свобода», в агентстве Dow Jones, на сайте rb.ru. Кроме того, он был редакционным директором сайта gzt.ru, заместителем главного редактора газеты «Московские новости», а с 2014-го по январь 2016 года занимал должность главного редактора Forbes Russia.