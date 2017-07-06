Нацбанк Украины спрогнозировал снижение финансирования от МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) в 2017 году снизит финансирование Украины с 4,5 до 3 миллиардов долларов, а один из траншей будет перенесен на 2018 год. Такой прогноз представил в четверг, 6 июля, исполняющий обязанности главы Нацбанка Украины Яков Смолий, сообщает РИА Новости.

«Мы рассчитываем, что сотрудничество продолжится и все финансирование, которое планировалось, будет получено Украиной в течение текущего и следующего годов», — сказал он.

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По словам Смолия, перенос транша на следующий год связан с отсрочкой на осень рассмотрения законопроектов, которые являются ключевыми для фонда при принятии решения о выделении средств.

5 июля глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что пятый транш МВФ должен поступить на Украину осенью 2017 года. По его словам, для этого нужно выполнить «некоторые условия», после чего состоится очередной пересмотр программы финансирования.

В тот же день премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что новый транш поступит с задержкой, поскольку парламент не успеет принять законопроект о земельной реформе. Получение транша в размере 1,9 миллиарда долларов было изначально запланировано на июнь-июль 2017 года.

В апреле президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявлял в комментарии Национальной службе новостей (НСН), что Международный валютный фонд не выполняет график траншей. «Ни разу за всю историю МВФ свое слово не сдержал. Раньше они обещали 15 миллиардов дать. Даже когда они обещали 1,7 миллиарда, дали всего миллиард, — отмечал эксперт. — Они обещают много, а когда доходит до дела, меняют, переделывают».

В сентябре 2016 года МВФ принял решение о выделении Украине транша в миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи. Ее общий объем — свыше 17 миллиардов долларов.