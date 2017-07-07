Самолет тульского «Арсенала» из-за птицы экстренно сел в Вене

Самолет с игроками и тренерами тульского футбольного клуба «Арсенал» совершил экстренную посадку в Вене. Об этом сообщил тренер вратарей команды Вячеслав Чанов, его слова приводит ТАСС.

«Птица попала в двигатель, ничего не происходило, просто изменился звук. Об этом нам сообщили пилоты, которые решили посадить самолет. Сейчас ждем второе воздушное судно, вечером должны вылететь дальше», — сказал Чанов.

Ранее о ЧП сообщил клубный Twitter. В результате происшествия никто не пострадал.

Учебно-тренировочный сбор тульской команды в Австрии проходил с 24 июня по 7 июля.

Минувший сезон Российской футбольной премьер-лиги «Арсенал», набравший 28 очков, завершил на 14-м месте турнирной таблицы, попав в стыковые матчи. В двухматчевом противостоянии за право играть в высшем дивизионе туляки оказались сильнее красноярского «Енисея».