Российские дизайнеры Моргульчик и Вольная заместили импорт платьями из ситца

Российские модельеры Елизавета Моргульчик и Агнеса Вольная провели первый показ собственного бренда «Елисабет». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 7 июля.

В коллекцию вошли 50 моделей платьев, сшитых из ивановского ситца, Шуйского комбината. По словам представителей марки, одежда сочетает в себе ретро-стиль и современные мотивы.

Фото: Дом Моделей Елисабет 1 /5

По словам дизайнеров, их продукция представляет собой «пример импортозамещения и попытку возрождения российской легкой промышленности».

Весной 2017 года другая отечественная марка — Nina Donis — представила лукбук коллекции на новый сезон. Вещи выполнены в традиционной для марки лоскутной технике и окрашены в яркие цвета. Источниками вдохновения для дизайнеров послужили образы художницы Фриды Кало, актера Роберта Де Ниро, художника Анри Матисса и других.

