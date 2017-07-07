Пассажир-каратист побил таможенника в нью-йоркском аэропорту

Владеющий карате пассажир атаковал офицера таможенно-пограничной службы США в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом пишет газета New York Post.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на среду, 5 июля. Путешественник, имя которого не уточняется, прибыл в Нью-Йорк из Калифорнии. В одном из терминалов воздушной гавани 33-летний мужчина повстречался с тремя таможенниками, которые шли с работы.

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Пассажир сначала прошел мимо них, но затем догнал силовиков и нанес одному из них удар ногой с разворота. В результате пострадавший упал. Таможенники смогли обезвредить хулигана и передали его полиции аэропорта.

Источник в правоохранительных органах заявил, что нападение не было ничем спровоцировано. Сотрудник таможни, которого ударил путешественник, отделался синяками.

Хулиган был доставлен в больницу для оценки состояния его психического здоровья. Пока что неизвестно, будут ли ему предъявлены какие-либо обвинения.

В апреле пассажир побил пилота в аэропорту американского штата Миссури после конфликта, начавшегося на борту лайнера.