Пассажир-каратист побил таможенника в нью-йоркском аэропорту

Владеющий карате пассажир атаковал офицера таможенно-пограничной службы США в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом пишет газета New York Post.
По информации издания, инцидент произошел в ночь на среду, 5 июля. Путешественник, имя которого не уточняется, прибыл в Нью-Йорк из Калифорнии. В одном из терминалов воздушной гавани 33-летний мужчина повстречался с тремя таможенниками, которые шли с работы.
Пассажир сначала прошел мимо них, но затем догнал силовиков и нанес одному из них удар ногой с разворота. В результате пострадавший упал. Таможенники смогли обезвредить хулигана и передали его полиции аэропорта.
Источник в правоохранительных органах заявил, что нападение не было ничем спровоцировано. Сотрудник таможни, которого ударил путешественник, отделался синяками.
Хулиган был доставлен в больницу для оценки состояния его психического здоровья. Пока что неизвестно, будут ли ему предъявлены какие-либо обвинения.
В апреле пассажир побил пилота в аэропорту американского штата Миссури после конфликта, начавшегося на борту лайнера.