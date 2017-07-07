Танкисты в Нижегородской области отработали взятие города «танковой каруселью»

Один из мотострелковых полков, развернутых в Нижегородской области, впервые отработал новую тактику взятия городской застройки — так называемую «танковую карусель». Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«В ходе учений по прорыву обороны в городских условиях мотострелковым и танковым подразделениям предстоит форсировать 450-метровую водную преграду на реке Ока и впервые отрабатывать новый тактический элемент — "танковая карусель". В его основе лежит непрерывное огневое воздействие на противника», — рассказал заместитель командующего войсками ЗВО генерал-лейтенант Игорь Сирицкий.

Уточняется, что в составе межвидовой группировки войск танкисты отрабатывают задачи по наступлению и прорыву эшелонированной системы обороны противника, занявшего позиции в городской застройке.

Тактика «танковой карусели» начала широко внедряться в боевую подготовку российских войск в последние несколько лет, хотя этот прием активно применялся еще во время штурма Грозного в 1995 году (также известен как «вертушка»). «Карусель» сводится к ведению длительного непрерывного огня за счет маневрирования боевых машин между огневыми позициями и позициями в ближнем тылу. Танки постоянно перемещаются, обстреливая противника как фронтально, так и с флангов, при этом интенсивность огня не снижается за счет пересменки машин, отходящих в тыл на пополнение боекомплекта.