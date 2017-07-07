Меркель разъяснила смысл эмблемы гамбургского саммита G20

Канцлер Германии Ангела Меркель раскрыла смысл символа саммита G20 — рифового узла. Текстовую трансляцию ее выступления в пятницу, 7 июля, ведет The New York Times.

Выступая на открытии первой панельной сессии мероприятия, Меркель отметила, что эмблема призвана показать связь всего в мире. «Чем больше затягиваешь, тем он [узел] становится крепче», — пояснила она.

Встреча лидеров «Большой двадцатки» проходит в Гамбурге 7 и 8 июля. У российского президента Владимира Путина запланировано на эти дни более 10 встреч, в том числе с президентами Франции, Турции, Южной Кореи, Мексики и ЮАР. Кроме того, в его графике значатся контакты с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также премьер-министром Австралии Малколмом Тернбулли и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Одно из самых ожидаемых событий саммита — переговоры Путина с президентом США Дональдом Трампом. Они запланированы на 16:45 по московскому времени 7 июля. На беседу в графике отведено около часа. Ранее в пятницу лидеры впервые встретились и пожали друг другу руки.