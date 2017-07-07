На Калининско-Солнцевской линии московского метро произошел сбой

В столичном метрополитене на Калининско-Солнцевской линии произошел сбой в движении поездов. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Пассажирам объявляют об увеличении интервалов в движении поездов от станции «Новокосино» к центру.

В пресс-службе метро данную информацию пока не комментируют. На странице официального Twitter метрополитена сообщается, что движение по всем линиям осуществляется в штатном режиме. В то же время, в комментариях пассажиры сообщают о многократных остановках поездов в тоннелях.