Гендиректор «Национальной медиа группы» стала медиа-менеджером года

Генеральный директор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина получила гран-при премии «Медиа-менеджер России» в категории «За вклад в развитие отрасли». Об этом в четверг, 6 июля, пишет газета «Известия».

«Это большая честь для меня и всей команды холдинга — получить сегодня Гран-при. Я горжусь результатами нашего медиахолдинга и работой каждого нашего актива», — сказала Паскина.

Паскина возглавила «Национальную медиа группу» в марте 2016 года. Прежде Паскина она совместным предприятием НМГ и Discovery, а до этого — компанией «ПрофМедиа».

НМГ создана в 2008 году в результате объединения медиаактивов банка «Россия» Юрия Ковальчука, Евгения Мордашова, «Сургутнефтегаза» и страховой группы «Согаз». С 2014 года совет директоров НМГ возглавляет олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, бывший депутат Госдумы Алина Кабаева.

В состав холдинга входят «Петербург-Пятый канал» (72,4 процента акций), ОАО «Первый канал» (25 процентов), телеканал РЕН ТВ (82 процентов), газета «Известия» (100 процентов), радиостанция «Русская Служба Новостей» (100 процентов), ООО «Арт Пикчерс Вижн» (80 процентов), «Metro-Петербург», компания «Медиа Альянс» (телеканалы Discovery, Eurosport), газета «Спорт-Экспресс» (75 процентов).