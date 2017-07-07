СК возбудил еще два дела из-за артобстрелов мирных жителей в Донбассе

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов мирных жителей в Донбассе. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об инцидентах, произошедших 23 и 28 июня в поселке Старомихайловке и городе Стаханове. По данным следствия, солдаты Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины обстреляли там «из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объекты гражданской инфраструктуры, не являющиеся военными целями». В результате этих действий были повреждены несколько жилых домов, погиб один местный житель, ребенок получил ранения.

Расследование ведется по части 1 статьи 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). В СКР напомнили, что, согласно УК РФ, иностранные граждане, совершившие преступления вне территории России, подлежат здесь уголовной ответственности, если они не были осуждены в иностранном государстве.