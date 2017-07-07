У владельца покрашенного под панду чау-чау в Сочи изъяли льва и орла

В Сочи Росприроднадзор изъял африканского льва и степного орла у фотографа, который предлагал сделать снимок с щенком породы чау-чау, выкрашенным под панду. Владелец не смог предоставить документы на владение хищниками. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

После проверки информации, размещенной в соцсетях, представители ведомства установили, что на смотровой площадке у села Монастырь туристам предлагалось сфотографироваться с обезьяной, львом, орлом и собакой, которую владелец выдавал за панду.

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«Согласно заключению сотрудника ветуправления животные клинически здоровы, признаков инфекционных заболеваний не выявлено, содержатся в надлежащих условиях, на собаку имеется вся соответствующая документация», — отмечается в сообщении.

Ранее в июле стало известно, что туристам в Сочи на смотровой площадке у села Монастырь предлагали сфотографироваться со щенком чау-чау, выкрашенным под панду. Также там находились и другие животные. Внимание на них обратили туристы, написавшие об этом в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».