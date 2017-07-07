Путин призвал партнеров по G20 сплотиться для борьбы с терроризмом

Москва продолжит призывать страны «Большой двадцатки» консолидировать силы в борьбе с международным терроризмом, заявил президент России Владимир Путин на полях саммита G20, который проходит в Гамбурге. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 7 июля.

«И в этот раз будем призывать партнеров по "двадцатке" сплотиться в противодействии терроризму, сообща способствовать централизации тех политических, социальных, экономических и идеологических предпосылок, которые способствуют возникновению терроризма и его экспансии», — сказал российский лидер.

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Ранее в пятницу сообщалось, что Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и другие лидеры стран «Большой двадцатки» собрались на встречу, посвященную борьбе с терроризмом. Ожидается, что итогом заседания должно стать отдельное заявление лидеров по проблематике борьбы с терроризмом.

В рамках саммита, который продлится до 8 июля, у Путина запланировано более 10 встреч, в том числе с президентами США, Франции, Турции, Южной Кореи, Мексики и ЮАР.

В апреле прошлого года президент России заявил о необходимости создания широкого антитеррористического фронта под эгидой ООН. «Для эффективного противодействия этой глобальной угрозе необходимы слаженные, энергичные действия всего мирового сообщества», — отмечал он.