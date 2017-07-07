Трампа оставили без места в гостинице на саммите G20

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа слишком поздно озаботились вопросом размещения американского лидера в Гамбурге на время проведения там саммита «Большой двадцатки» 7-8 июля. При обращении в лучшие отели города они выяснили, что все номера уже заняты другими делегациями, передает издание BuzzFeed News.

Помощники президента США изначально пытались заселить Трампа в отель Four Seasons, однако в гостинице были вынуждены отказать ему в размещении. Все 156 номеров оказались выкуплены делегацией Саудовской Аравии. Как сообщает Financial Times, сам король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд не принимает участие в форуме, направив туда эмиссара в лице бывшего министра финансов Мухаммеда аль-Ядаана (Mohammed al-Djadaninstead).

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Как оказалось, такая ситуация возникла и при обращении американской стороны в другие отели города, которые также оказались заняты участниками саммита. Так, представители России размещаются в отеле Park Hyatt, там же живут делегации Южной Кореи и Австралии, а Mövenpick Hotel принимает миссии Франции и Норвегии, пишет BuzzFeed News. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони и председатель КНР Си Цзиньпин с делегациями останавливаются в отеле The Grand Elysée.

В итоге, как указывает издание, Трампу придется «ютиться» в гостевом доме Гамбургского Сената. Здание, кстати, расположено в непосредственной близости к Генеральному консульству РФ и Исламскому центру, который базируется в мечети имама Али. Остальные члены американской делегации разместились в здании генконсульства США в Гамбурге.

Сроки проведения саммита были объявлены еще в феврале 2016 года. Всего для размещения лидеров стран G20, остальных делегатов и сотрудников служб безопасности требовалось около 9 тысяч гостиничных номеров.

Дональд Трамп — 45-й президент США и известный предприниматель. До вступления в должность в январе 2017 года Трамп долгое время занимался развитием собственного строительного бизнеса. Владелец конгломерата Trump Organization и сети высококлассных отелей в США и Европе. Состояние американского лидера оценивается в 3,5 миллиарда долларов.