Volkswagen и Audi отзовут две тысячи машин из-за дефекта системы стабилизации

«Фольксваген Груп Рус» отзывает 2370 автомобилей, реализованных с 2004 по 2012 годы. Речь идет о моделях Volkswagen Golf, Eos, Scirocco, Caddy, а также Audi A3. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной отзыва послужила возможность несанкционированной перезагрузки блока управления электронного контроля устойчивости (ESP) из-за термомеханического воздействия. Таким образом, существует вероятность, что в критической ситуации система откажет — и не сможет стабилизировать машину. Чтобы исключить такую возможность, на отозванных автомобилях будет обновлено программное обеспечение.

Дилеры должны известить собственников неисправных машин. Вместе с тем владельцы могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив его VIN-код с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта. Ремонтные работы будут осуществлены бесплатно.

23 июня стало известно, что министерство юстиции США направило в Интерпол запрос на розыск пятерых бывших менеджеров Volkswagen, подозреваемых в махинациях с данными о токсичности дизельных автомобилей концерна.

