США на G20 согласились поддержать свободную торговлю

Власти США пошли на компромисс в вопросах свободной торговли и отказа от протекционизма. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает Die Zeit со ссылкой на агентство DPA.

Как сообщил собеседник агентства, в итоговом документе, вероятнее всего, будет зафиксирована приверженность свободной торговле и отказ от протекционизма. Этот вопрос вызывал разногласия между США и остальными участниками «двадцатки».

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Президент США Дональд Трамп при вступлении в должность обещал, что власти страны будут «покупать американское» и «нанимать американцев». В последствии он подписал соответствующий указ, предусматривающий приоритет товаров американского производства при госзакупках.

27 апреля Трамп вывел США из Североамериканского соглашения о свободной торговле. 23 января он подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

