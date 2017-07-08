Путин высказался о возможности диалога с Навальным

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки», заявил, что заинтересован во взаимодействии лишь с теми, кто может представить реальную повестку дня. Так глава государства высказался об оппозиционере Алексее Навальном, отвечая на вопрос о своем отношении к нему, передает в субботу, 8 июля, РИА Новости.

«Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня, даже критического характера. (...) Если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога», — подчеркнул президент.

Ранее в июне глава государства прокомментировал протестные акции, организованные Навальным и основанным им Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде регионов России (некоторые из них не были согласованы с местными властями). Путин заявил, что такие мероприятия «всегда возможны в рамках демократических процедур», а любые формы протеста должны соответствовать закону. При этом он назвал недопустимыми митинги, использующиеся в качестве «инструментов самораскрутки и решения личных вопросов в целях саморекламы».

Навальный ранее объявил о намерении участвовать в выборах президента России, запланированных на март 2018 года. Тем не менее в Центризбиркоме заявляют, что оппозиционер не сможет баллотироваться из-за судимости: в феврале 2017-го Ленинский районный суд Кирова приговорил политика к пяти годам условно за организацию хищения имущества госпредприятия «Кировлес». С учетом того, что с момента вынесения приговора прошло уже три года, срок наказания истекает в 2018 году.