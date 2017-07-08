В жилом доме Киева прогремел взрыв

Одна женщина скончалась, еще шесть человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева в субботу, 8 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик, передает «Интерфакс».

По ее словам, следователи возбудили дело по статье Уголовного кодекса Украины «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».

В настоящее время на месте взрыва работают спасатели. Сотрудники правоохранительных органов оказывают помощь местным жителям. По предварительным данным, в жилом доме произошел взрыв бытового газа, что повлекло обрушение перекрытий между этажами, уточняет агентство.

5 июля сообщалось, что пять человек стали жертвами взрыва бытового газа, произошедшего в городе Сунъюань провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.

