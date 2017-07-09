Китай прекратил контакты с КНДР по военной линии

Военные контакты Китая и КНДР находятся на данный момент на «нулевом уровне». Об этом в интервью телеканалу Channel NewsAsia рассказал глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Министерства обороны КНР Чжоу Бо.

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«Ранее у нас было много контактов и обменов, сейчас их нет. Пекин солидарен с международным сообществом в политике санкций в отношении Пхеньяна. Мы надеемся, что в конечном итоге нам удастся найти решение северокорейской проблемы», — заявил военный.

По его словам, Пекин всегда четко доводил до Пхеньяна позицию, что денуклеаризация Корейского полуострова — в интересах КНДР. Однако сейчас ситуация выглядит слишком хаотичной из-за многих проблем, включая размещение Сеулом на своей территории американских противоракетных комплексов THAAD и запусков ракет Пхеньяном.

8 июля президент США Дональд Трамп пообещал «так или иначе» решить ядерно-ракетную проблему КНДР, добавив, что на это может потребоваться больше времени, чем хотелось бы. Он добавил, что ценит действия Пекина по отношению «к чрезвычайно существенной проблеме в лице Северной Кореи, с которой надо что-то делать».

США требуют от КНДР прекращения ядерных и ракетных запусков. В частности, Вашингтон предупреждал о готовности нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.