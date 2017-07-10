Бывший саратовский гаишник пойдет под суд за кражу женского эпилятора

В Саратове завершено расследование уголовного дела 25-летнего бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в попытке кражи товаров из гипермаркета. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По данным следствия, днем 22 апреля обвиняемый пытался вынести из гипермаркета продукцию на сумму почти пять тысяч рублей. На выходе из магазина вора задержали охранники. В ходе следствия полицейский признал вину.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее уточнялось, что среди украденных товаров оказались женский эпилятор, несколько пачек презервативов и гелевые ручки.

После поимки сотрудника ДПС на краже пресс-служба управления МВД по Саратовской области сообщала о его увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в случае доказательства вины.