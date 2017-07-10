Власти Ставрополья подарят юноше новое фортепиано взамен утонувшего при паводке

Власти Ставрополья пообещали подарить местному молодому музыканту новое фортепиано взамен испорченного при паводке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора края Владимира Владимирова.

Сообщается, что принадлежащий юному пианисту Сергею Давыдченко из станицы Александрийской инструмент не подлежит ремонту из-за попавшей в него воды. При этом на счету Давыдченко — главные призы международных конкурсов, диплом лауреата I степени и приз зрительских симпатий XVII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».

Узнав об этой ситуации, глава региона Владимир Владимиров решил помочь юноше и поручил приобрести для него новое фортепиано.

Мощные паводки обрушились на Ставропольский край в конце мая. В регионе был введен режим ЧС, перекрыта федеральная трасса «Кавказ», эвакуировано население семи населенных пунктов.