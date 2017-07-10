Знаменитостей «окунули» в тарелки с лапшой

В сети набирает популярность Instagram-аккаунт, в котором публикуются фотографии с тарелками японской лапши рамен и прифотошопленные к ним снимки знаменитостей. Об этом сообщает Mashable.

На аккаунт @celebrities_in_ramen подписаны уже более 6,5 тысячи пользователей. «Разные знаменитости. В рамене», — говорится в описании профиля.

Кто стоит за созданием картин, неизвестно. При это автор выбирает фотографии довольно известных людей. Среди них — рэпер Снуп Догг, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, певицы Никки Минаж и Селена Гомес.

К снимкам прилагаются длинные описания, в которых объясняется, при каких обстоятельствах звезды могли бы оказаться в гигантской тарелке с лапшой.

В апреле пользователи сети возмутились фотошоп-экспериментом американской певицы Рианны: знаменитость опубликовала несколько собственных снимков в экстравагантных нарядах и вместо своей головы поместила лицо британской королевы Елизаветы II. Юзеры сочли фотографии проявлением безвкусицы.