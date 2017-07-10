Zenden запустил новый бренд спортивной обуви

Российский производитель обуви и аксессуаров Zenden запустил новый бренд обуви для спорта и активного отдыха — Dixer. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает ProFashion.

В него вошли такие направления, как тактическая обувь и обувь для активного отдыха. В коллекции тактической обуви представлены ботинки расцветок «хаки», «сахара» или «север». Ботинки, по словам представителей марки, можно носить в условиях повышенной влажности.

Линейка спортивной обуви состоит из моделей, предназначенных для любых форм активного отдыха. Они отличаются прочностью и жесткой конструкцией, что способствует защите ног от ушибов. Часть коллекции уже представлена в магазинах Zenden, вторая поступит в продажу в сентябре.

Zenden — производитель обуви и аксессуаров. Компания основана в 1997 году. В настоящее время под этой маркой более чем в ста городах России работает около 200 магазинов.

