Слушателей лекции о трансгендерах разогнали в Киеве

Националисты в Киеве разогнали участников открытой лекции о трансгендерах, проходившей вечером в воскресенье, 9 июля, в одном из кафе украинской столицы. Об этом информирует Федеральное агентство новостей (ФАН).

Сообщается, что в нападении приняли участие 10 крепких мужчин. Они ворвались в заведение под названием «Купидон» и с криками «Вот вам ***** [лица нетрадиционной сексуальной ориентации]» распылили в помещении газ из баллончиков и облили собравшихся чернилами. Жидкость оказалась токсичной, одного из организаторов лекции пришлось доставить в больницу.

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Участник мероприятия преследовал националистов до станции метро, где троих нападавших помогла задержать полиция. При обыске у радикалов обнаружили два газовых баллончика, нож, а также маски. На помощь задержанным пришел депутат Киевсовета от националистической партии «Свобода» Владимир Бохняк. По словам очевидцев, он препятствовал полицейским доставить нападавших в отделение. В результате радикалов отпустили.

18 июня в Киеве состоялся гей-парад. Националисты пытались атаковать шествие, было задержано шесть человек. Кроме того, радикалы отобрали у участников ЛГБТ-марша радужный флаг и сожгли его. За день до акции неизвестные взломали сайт ЛГБТ-движения на Украине и опубликовали на нем угрозы тем, кто собирался участвовать в «Марше равенства» в Киеве.

В июне 2016-го на аналогичном мероприятии полицией были задержаны 50 противников акции.