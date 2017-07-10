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Гостиничный фонд Ростовской области подготовят к ЧМ-2018

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Гостиничный фонд Ростовской области готовят к приему гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил в ходе рабочей поездки по донской столице заместитель губернатора региона Юрий Молодченко.

«ФИФА устанавливает определенные условия по номерному фонду — для клиентских групп должно быть подготовлено минимум 860 номеров. На сегодняшний день в регионе готовы 825 номеров для этих целей. В стадии согласования договоры еще с 7 гостиницами на 331 номер. Таким образом, после подписания договоров мы сможем предоставить данной категории гостей 1156 номеров, что превышает минимальные требования ФИФА», — рассказал он.

Для болельщиков, по словам Молодченко, должно быть подготовлено не менее четырех тысяч номеров. При этом общее количество номеров в Ростовской области составляет 12,7 тысячи.

Для выполнения требований ФИФА в рамках федеральной и областной Программ ЧМ-2018 в регионе реализуются сразу несколько инвестпроектов по строительству гостиниц, которые находятся на разных стадиях готовности.

В частности, в Ростове-на-Дону возобновлено строительство гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов», которая включена в областную и федеральную программы по подготовке к проведению чемпионата. Работы были приостановлены с октября 2015 года в связи с финансовыми проблемами инициаторов проекта.

Для дальнейшей реализации проекта правительством Ростовской области совместно с инвестором был проработан вопрос с Внешэкономбанком по возобновлению кредитной линии для завершения строительства гостиничного комплекса. В итоге кредитная линия превышает 3,6 миллиарда рублей.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 в регионе реализуются и другие инвестпроекты по строительству отелей. Так, гостиницы «Эрмитаж» и «Меркур» работают с 2014 года. Также с текущего года функционируют 36 номеров гостиницы «Рамада» («Доломан»), которые уже прошли соответствующую классификацию. Начало работы всего номерного фонда гостиницы «Доломан» планируется до конца 2017 года. В сентябре 2017 года будет запущена еще одна гостиница — «Рэдиссон Блю Ростов».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на недавнем совещании по подготовке к ЧМ отмечал, что для властей региона «является принципиальной завершающая часть подготовки». «Все должно быть четко понятно: невыполненных задач в 2018-м не может быть в принципе. Есть свои правила, которые устанавливает ФИФА, и мы обязаны успеть сделать все, что запланировано», — подчеркивал он.

Ростов-на-Дону будет принимать гостей Чемпионата мира по футболу в период проведения пяти матчей с 17 июня по 2 июля 2018 года.

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