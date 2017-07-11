Немецким электронщикам из Kraftwerk посвятили велосипеды

Производитель велосипедов Canyon объявил о выпуске ограниченной серии велосипедов. Коллекция посвящена немецкой электронной группе Kraftwerk. Об этом сообщает Luxurylaunches. Модель получила название Canyon Ultimate CF SLX Kraftwerk, в продажу поступит только 21 экземпляр.

Дизайн велосипеда выполнен в черно-белых тонах и напоминает фирменный логотип группы, разработанный ее основателем — Ральфом Хюттером. Стоимость одной модели — 11,4 тысячи долларов.

Kraftwerk — немецкая группа, которая внесла большой вклад в развитие электронной музыки, образована в 1968 году.

Последний на настоящий момент студийный альбом группы — Tour de France Soundtracks, посвященный одноименной велогонке, — вышел в 2003-м. В апреле 2012 года группа выступила с концертами в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Ральф Хюттер известен также как энтузиаст велосипедного спорта.