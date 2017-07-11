Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил президента о помиловании‍

Гражданин Казахстана Илья Пьянзин, осужденный в 2013 году на 10 лет за подготовку покушения на Владимира Путина, занимавшего в то время пост председателя правительства, запросил у президента помилования. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказала супруга Пьянзина Марина.

Материалы по теме Патриоты без границ Что стоит за покушением на боевика Адама Осмаева в центре Киева

Осужденный решил лично обратиться к Путину, поскольку «преступление было направлено непосредственно против него». Пьянзин рассказал, что не желал ему зла, а участником заговора стал случайно, попав под влияние своих приятелей.

Ходатайство было подано в администрацию колонии строгого режима еще в мае, два месяца ушло на проверку и утверждение

заявления осужденного. Марина Пьянзина утверждает, что обращение ее супруга нашло поддержку в администрации колонии. По ее словам, ее муж за годы заключения не имел взысканий, и освоил профессии раскройщика, отделочника, столяра и токаря.

Илья Пьянзин познакомился в Египте с двумя эмигрантами из России, уроженцами Чечни Адамом Осмаевым и Русланом Мадаевым. Первый, как выяснилось позже, был членом запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» и находился в розыске за подготовку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова в Москве.

В январе 2012 года, когда заговорщики перебрались на Украину, в руках Мадаева взорвалась самодельная бомба. Он погиб, Пьянзин был ранен, и после лечения экстрадирован в Россию. Осмаев был задержан 4 февраля 2012 года по подозрению в причастности к взрыву. Служба безопасности Украины во время правления Виктора Януковича подозревала его в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. В ноябре 2014-го Приморский районный суд Одессы освободил Осмаева из-под стражи.

1 июня 2017 года на Осмаева, бывшего руководителя батальона имени Джохара Дудаева, в центре Киева было совершено покушение. Киллер и его жертва были доставлены в одну из киевских больниц с ранениями, не угрожающими жизни.