Bloomberg рассказал о секретном направлении для отдыха с дачами российской элиты

Bloomberg назвал город Плес в Ивановской области секретным направлением для отдыха, где якобы находятся дачи российской элиты. Такая информация опубликована на сайте американского агентства.

Как утверждает эксперт по путешествиям Грег Теппер (Greg Tepper), на местных рынках можно встретить премьер-министра России Дмитрия Медведева. По словам специалиста, русские любят свою культуру, а базар — то место, которое дает возможность воссоединиться с ней.

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Журналисты также напоминают, что в Плесе находится земельный участок площадью 80 гектаров с особняком и вертолетными площадками, якобы принадлежащий Медведеву. Информацию об этой недвижимости в сентябре 2016 года распространил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова опровергла предположения о том, что участком владеет Медведев.

Теппер также советует побывать в элитном спа-центре в Плесе. Утверждается, что это здание изначально строилось как дача для российского президента Владимира Путина.

Кроме того, отдыхающие должны сходить на местные концерты, в дом-музей художника Исаака Левитана, осмотреть старинные церкви Плеса и отправиться в речной круиз по Волге, на берегу которой находится город.

Теппер рекомендует туристам остановиться в этом населенном пункте примерно на три дня, чтобы в достаточной мере насладиться знакомством с русской культурой. Путешественникам предложат остановиться в одном из местных старинных особняков с полным набором услуг. Готовить для них будут шеф-повара. Гость даже может перед приездом обговорить меню и распорядок своего отдыха.

