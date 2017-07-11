Режим ЧС ввели в Тайге из-за марганца в питьевой воде

В городе Тайга в Кемеровской области обнаружили марганец в питьевой воде, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте региональной администрации во вторник, 11 июля.

Местных жителей предупредили о вреде использования загрязненной воды в питьевых целях. Организованы точки, где граждане могут получить воду из цистерн. Людям, не имеющим возможности до них добраться, ее подвозят к домам.

Для очистки от металла в коммуникации запустили сорбентный материал. Ежесуточно будут проводиться отбор и лабораторные исследования проб.

По словам специалистов, найденный в воде марганец имеет природное происхождение. Росприроднадзор пытается определить его источник.

Как сообщает Пятый канал, в Тайгу прибыл Ми-8 с сотрудниками МЧС, они развернули оперативный штаб. Телеканал отмечает, что проблема с марганцем в городе возникла еще в 2015 году. Весной 2017-го концентрация этого металла превысила допустимую норму более чем в 20 раз. Следственный комитет возбудил по этому поводу уголовное дело, начальник водоканала был отстранен от должности.