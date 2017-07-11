Турчинов призвал увеличить расходы на оборону

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рекомендовал правительству увеличить расходы на защиту страны на 9 миллиардов гривен (около 20 миллиардов рублей). Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает Корреспондент.net.

«Я очень надеюсь, что эта рекомендация будет поддержана всеми депутатами, — предложение касается значительного увеличения расходов на оборону и безопасность Украины», — сказал Турчинов.

Он добавил, что 3 миллиарда гривен планируется взять из общего фонда бюджета, еще 6 миллиардов гривен — из специального фонда госбюджета. По словам секретаря СНБО, дофинансирование из специального фонда предполагается за счет средств, конфискованных у бывшего президента страны Виктора Януковича и его окружения. Эти деньги планируется направить на закупку вооружений, военной техники и боеприпасов.

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10 июля СНБО поручил правительству страны, Службе безопасности и Нацбанку в ближайшее время внести предложения по расширению санкций в отношении России. «Это связано с тем, что и США, и ЕС приняли решение о введении новых санкций против РФ. Мы не можем не учитывать эти инициативы наших стратегических партнеров», — сказал Турчинов.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.