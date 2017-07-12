Банк России поднял курс евро до 69,45 рубля

Официальный курс евро, установленный Банком России на 13 июля, составляет 69,45 рубля. Он повышен на 25 копеек. Доллар при этом подешевел на 12 копеек, до 60,62 рубля. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

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На Московской бирже курс единой европейской валюты поднялся на девять копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Он достиг отметки в 69,48 рубля. Американская валюта стоила 60,65 рубля (минус семь копеек). Все данные — на 13:30 мск.

Ранее, 11 июля, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, что курс рубля к основным валютам сохранится примерно на текущем уровне, а цены на нефть могут несколько вырасти к концу года.

6 июля в интервью «Ленте.ру» главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский сказал, что к концу 2017 года доллар будет стоить 60 рублей, евро — 65. «Некая тенденция к ослаблению рубля есть, но в рамках приличий», — сказал эксперт.

В базовом варианте прогноза Минэкономразвития среднегодовой курс доллара в 2017 году составляет 64,2 рубля (68 рублей — на конец года), в 2018 году — 69,8 рубля (70,8 рубля на конец года), в 2019-м — 71,2 рубля (71,6 рубля), в 2020-м — 72,7 рубля (73,8 рубля).